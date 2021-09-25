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В Россию привезли новую партию спутников OneWeb

Новая партия из 36 спутников OneWeb прибыла в Россию 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космические аппараты в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) доставил самолет Ан-124–100.

В течение дня специалисты космического центра «Восточный» перевезут их на космодром. «Запуск запланирован в следующем месяце», — добавили в госкорпорации.

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитывают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в интернет в любой точке мира получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система "Гонец"». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%.

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Комментарии (6)

SU LUX INN
даже в отсталую Россию Спутники-5 привозят! вот бы к нам тоже что-нибудь Привезли!
266300946
Спутники - нам. Внимательно читайте, 51% Уан веб принадлежит Роскосмосу
kоt-obormot
Кому что. Кому то спутники, а кому то пачку скреп.
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