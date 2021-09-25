Новая партия из 36 спутников OneWeb прибыла в Россию 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Космические аппараты в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) доставил самолет Ан-124–100.
В течение дня специалисты космического центра «Восточный» перевезут их на космодром. «Запуск запланирован в следующем месяце», — добавили в госкорпорации.
Несколько минут назад в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) самолетом Ан-124-100 доставлена новая партия из 36 космических аппаратов #OneWeb ✈️— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 25, 2021
Специалисты Космического центра #Восточный в течение дня перевезут их на космодром. Запуск запланирован в следующем месяце! pic.twitter.com/DxCBnD3IPT