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Задержаны боевики банды Басаева. Жертвами их нападений в Дагестане стали 33 человека

СК задержал двух членов банды Басаева, подозреваемых во вторжении террористов в Дагестан

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе СК России.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. Как заявили в СК, в их действиях усматриваются признаки преступлений по нескольким статьям — бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев добровольно вошли в банду Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападении на несколько населенных пунктов в Дагестане в августе того же года. Задержанные вместе с другими боевиками участвовали в «вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности» России. Жертвами нападения стали 33 человека.

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Комментарии (2)

Жора__
мы все видели фотографию Басаева с парнем, ставшим академиком и Героем России, но это другое?
265055770
И ста лет не прошло, как всех поймали
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