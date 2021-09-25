Задержаны боевики банды Басаева. Жертвами их нападений в Дагестане стали 33 человека

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе СК России.



Предполагаемыми злоумышленниками оказались уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. Как заявили в СК, в их действиях усматриваются признаки преступлений по нескольким статьям — бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



По данным следствия, в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев добровольно вошли в банду Басаева и Хаттаба. Они участвовали в нападении на несколько населенных пунктов в Дагестане в августе того же года. Задержанные вместе с другими боевиками участвовали в «вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности» России. Жертвами нападения стали 33 человека.

