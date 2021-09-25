Британский автогонщик Льюис Хэмилтон сбил механика во время практики на Гран-при России «Формулы-1». Видеозапись происшествия опубликовали 24 сентября в аккаунте «Формулы-1» в Twitter.
На кадрах видно, что гонщик не смог вовремя затормозить при заезде в боксы и наехал на мужчину с домкратом, который от удара упал на землю.
Ouch*— Formula 1 (@F1) September 24, 2021
A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8
Хэмилтон сразу извинился перед пострадавшим по радиосвязи и уточнил, в порядке ли он. Механик смог подняться без посторонней помощи, а гонщика заверили, что все нормально: «Он в порядке, показал большой палец».
Льюис Хэмилтон — пилот команды Mercedes, мировой рекордсмен по количеству побед в Формуле-1. В прошлом году выиграл свой 92-й Гран-при, обойдя прежнего рекордсмена Михаэля Шумахера.
Российский этап «Формулы-1» в восьмой раз в истории пройдет на трассе «Сочи Автодрома» 24–26 сентября. Он станет 15-м этапом из 22-х запланированных, а завершится сезон в США 22–24 октября.