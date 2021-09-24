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В Дагестане из-за сильных ливней плывут дома и завалены дороги

На Дагестан обрушились сильные ливни. Республиканские и местные дороги завалило камнепадами или размыло, массово отключается электричество.

Как рассказали 24 сентября в региональном МЧС, исправлять ситуацию отправили спасателей, а в главном управлении ведомства развернут оперативный штаб.

Неприятности касаются не только дорог и света: в селе Агвали разбушевавшаяся река буквально смыла жилой двухэтажный дом, он ушел в воду почти наполовину. По данным РБК, в зоне подтопления живут около 60 тысяч человек, есть ли там туристы — неизвестно.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца недели. О погибших и пострадавших информации пока нет.

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