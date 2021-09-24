На Дагестан обрушились сильные ливни. Республиканские и местные дороги завалило камнепадами или размыло, массово отключается электричество.
Как рассказали 24 сентября в региональном МЧС, исправлять ситуацию отправили спасателей, а в главном управлении ведомства развернут оперативный штаб.
Неприятности касаются не только дорог и света: в селе Агвали разбушевавшаяся река буквально смыла жилой двухэтажный дом, он ушел в воду почти наполовину. По данным РБК, в зоне подтопления живут около 60 тысяч человек, есть ли там туристы — неизвестно.
По прогнозам синоптиков, дожди будут идти до конца недели. О погибших и пострадавших информации пока нет.