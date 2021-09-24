FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В Смольном считают, что петербуржцы стали более ответственными самокатчиками

Количество нарушителей парковки электросамокатов в Петербурге сократилось примерно в семь раз. Об этом 24 сентября сообщили в комитете по транспорту города.

«Если в начале лета штрафы были выписаны трём тысячам человек, то в конце их количество не превысило 400. Положительная динамика говорит о том, что петербуржцы стали более внимательно и уважительно относиться к правилам дорожного движения и культуре эксплуатации средств индивидуальной мобильности», — считают в Смольном.

Чиновники напомнили, что в июне заключили соглашение с кикшеринговыми компаниями со сводом правил по эксплуатации электросамокатов.

«Представители комитета по транспорту, СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», районных администраций и активисты ежедневно выявляют нарушителей правил эксплуатации, фиксируют их, отправляют в общий чат, что становится сигналом для устранения хаотичной парковки со стороны сервисов по прокату СИМ», — уточнили в Смольном.

Брошенные самокаты забирают сотрудники кикшерингов, а нерадивому арендатору приходит штраф. При первичном нарушении он составляет 500 рублей, при повторных может вырасти до 50 тысяч.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний