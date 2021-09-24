В Смольном считают, что петербуржцы стали более ответственными самокатчиками

Количество нарушителей парковки электросамокатов в Петербурге сократилось примерно в семь раз. Об этом 24 сентября сообщили в комитете по транспорту города.



«Если в начале лета штрафы были выписаны трём тысячам человек, то в конце их количество не превысило 400. Положительная динамика говорит о том, что петербуржцы стали более внимательно и уважительно относиться к правилам дорожного движения и культуре эксплуатации средств индивидуальной мобильности», — считают в Смольном.



Чиновники напомнили, что в июне заключили соглашение с кикшеринговыми компаниями со сводом правил по эксплуатации электросамокатов.

