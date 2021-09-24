На Украине заявили, что российские военные самолеты вторглись в зону проведения учений

Российские самолеты-разведчики залетели в зону проведения украинских учений над Черным морем, нарушив правила использования воздушного пространства. Об этом 24 сентября заявили в Командовании воздушных сил ВС Украины, сообщается на его странице в Facebook.



«Самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — говорится в сообщении.

