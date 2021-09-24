FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +12
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

На Украине заявили, что российские военные самолеты вторглись в зону проведения учений

Российские самолеты-разведчики залетели в зону проведения украинских учений над Черным морем, нарушив правила использования воздушного пространства. Об этом 24 сентября заявили в Командовании воздушных сил ВС Украины, сообщается на его странице в Facebook.

«Самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений», — говорится в сообщении.

В Киеве уточнили, что российские самолеты якобы оказались в зоне, где проводили учения зенитные войска.

«Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 «Рейс», по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты», — заявили в военном ведомстве Украины.

В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали эту информацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Тата2109!
Думаю, что скорее всего незалЭжная проводила учения в российских водах. Им не впервой границу нарушать.
Igor_VS
Хотел порадоваться за родину. Но военных откровенно не понимаю. Там другие алгоритмы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний