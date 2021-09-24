В Петербурге врачи спасли 18-летнего студента, который заболел COVID-19, находясь в коме

Юношу избили в конце декабря прошлого года, и тогда в состоянии комы его положили в городскую больницу, а через месяц перевели в центр. Он катастрофически худел, потому что почти не усваивал специализированное питание. Организм был крайне истощен, пациент был в состоянии сепсиса — из-за колита и инфекции кровотока.

В Центре имени Алмазова выходили сложного пациента — молодого петербуржца, который впал в кому после жестокого избиения. За четыре месяца лечения он даже заболел коронавирусом, так и не приходя в сознание, сообщает 24 сентября пресс-служба учреждения.

Врачи воздействовали на нервные клетки мозга больного, стимулировали его мышцы, участвующие в глотании и артикуляции, а также делали специальные уколы в мышцы, которые из-за повышенного тонуса приводили к двигательным нарушениям. С пациентом работали сообща неврологи, реабилитологи и логопеды.



Вскоре возникла дополнительная проблема: юноша заболел коронавирусом. В тот момент центр был перепрофилирован под лечение «ковидных» больных, поэтому пациент остался там.



«Известно, что кроме легких, мишенью коронавируса является эндотелий сосудов головного мозга и кишечника. У пациента с изначально тяжелой патологией кишки, последствиями травмы мозга течение коронавирусной инфекции было особенно непростым», — рассказывают в учреждении.



Пациента подключили к ИВЛ, обеспечивать за ним уход было тяжело из-за большого потока больных в реанимации. В результате работы многих специалистов через четыре месяца после черепно-мозговой травмы к юноше вернулось сознание «с постепенным расширением». Сейчас он вернулся к учебе в университете и продолжает курс реабилитации.

