Сентябрьское закаливание. В Выборгском районе снова расчехляют обогреватели из-за ремонта прохудившейся трубы

Как сообщила «Фонтанке» читательница Светлана, 24 сентября она замерзает в девятиэтажке на Асафьева, 12/1. Долгожданное тепло начало уходить из квартиры около часа дня, вода — едва тёплая. До сих пор батареи не потеплели. В администрации, куда обратилась женщина, предупредили, что раньше 22 часов проверять их температуру бесполезно.

В Выборгском районе Петербурга поторопились убирать обогреватели и прятать вторые одеяла. В пятницу комнатная температура в десяти домах сползает вниз, энергетики обещают, что ночевать в холодных квартирах не придётся.

В ГУП «ТЭК» уточнили, что причина квартирного похолодания — ремонт трубы на проспекте Энгельса, 136/1. Технологическое нарушение рядом с метро «Проспект Просвещения» обнаружили через полчаса после полудня во время обхода тепловой камеры.

Регламент отводит на ремонт трубопровода диаметром 325 мм 9,5 часов, однако специалисты заверяют: работы идут с опережением графика. Проблемный участок теплосети уже демонтирован, ведётся монтаж нового.

Завершить планируют к восьми часам вечера сегодняшнего дня. Как подсказывает практика, после этого ещё некоторое время требуется на то, чтобы поступление тепла в квартиры обеспечили управляющие компании.

На время работ отопление ограничено в 10 жилых домах.

«ГУП «ТЭК СПб» полностью готово к отопительному сезону и обеспечивает теплоснабжением до границ балансовой принадлежности 100% зданий в своей зоне ответственности», — рапортуют на предприятии.

Отопительный сезон стартовал в Петербурге 20 сентября. По распоряжению губернатора Александра Беглова, на эту дату батареи должны были потеплеть везде, однако не все петербуржцы это заметили. https://www.fontanka.ru/2021/09/22/70151522/