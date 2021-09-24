«Излучения никто не отменял». Жители башкирского поселка снесли вышку сотовой связи, потому что «их не спросили»

В Абзелиловском районе Башкирии жители сельского поселения Ташбулатовского сельсовета снесли вышку сотовой связи. Как сообщает 24 сентября «Башинформ», на то было две основных причины: местных возмущало, что с ними не посоветовались перед установкой, и их беспокоило здоровье.



«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?» — писали недовольные комментаторы в группе «Ташбулат в объективе» во «ВКонтакте».

