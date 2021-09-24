FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
6
Печать

«Излучения никто не отменял». Жители башкирского поселка снесли вышку сотовой связи, потому что «их не спросили»

Жители Башкирского поселка снесли вышку сотовой связи

В Абзелиловском районе Башкирии жители сельского поселения Ташбулатовского сельсовета снесли вышку сотовой связи. Как сообщает 24 сентября «Башинформ», на то было две основных причины: местных возмущало, что с ними не посоветовались перед установкой, и их беспокоило здоровье.

«Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?» — писали недовольные комментаторы в группе «Ташбулат в объективе» во «ВКонтакте».

По данным агентства, вышка принадлежала компании «Теле 2», а поставили ее на арендованном участке. Теперь историей займется полиция.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

nuga
Если жители не пользуются Теле,зачем им вышки данного оператора?Пусть ставят в лесу.
Nerevar
Это антипрививочники, верящие что это сеть 5G, через которую их будет контролировать Билл Гейтс.
Могу поделиться секретом: нужно сделать шапочку из фольги и надеть на голову, говорят она помогает от много чего. Если уж от космического излучения от Нибиру защищает на все 100, то 5G-лучи для неё сущая мелочь.
AlBerkut
Россия, 21 век.
Мракобесие побеждает...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний