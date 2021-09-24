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На Кубе российский самолет столкнулся с орлами при взлете. Один угодил в нос, другой — в двигатель

На Кубе российский самолет столкнулся с птицами, что задержало вылет

Самолет из кубинского Варадеро в Москву столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе. После этого он вернулся на стоянку, 24 сентября сообщило РИА Новости, ссылаясь на представителя авиакомпании Azur air.

«При выполнении рейса ZF556 Варадеро — Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки», — сказала собеседница издания.

По данным источника агентства, пассажиров решили доставить в столицу России резервным бортом. Им предоставили места в гостинице, чтобы скоротать время ожидания отправления.

Автор: Патруль: Дорожные новости Тольятти, Самара/vk.com

Как сообщил Telegram-канал Baza, в двигатель и в нос самолета попали два орла. Пилотам пришлось резко тормозить, из-за чего лопнуло колесо.

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