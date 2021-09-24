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Не убивал, а воспитывал. Суд в Петербурге освободил от уголовной ответственности ревнивца, напавшего с ножом на подругу

Нападение из ревности на женщину на Новосмоленской набережной осталось без приговора

Напавший с ножом на подругу житель Петербурга добился прощения и избежал уголовной ответственности. Суд деклассировал его статус с ревнивого мавра до вспылившего абьюзера.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 сентября, Василеостровский суд признал Бахтиёра Омонова виновным по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (119 УК). Разругавшись с девушкой ноябрьской ночью, он приставил нож к её шее на Новосмоленской набережной.

В полицейском главке настаивали, что только демонстрацией лезвия мужчина не ограничился — его подругу госпитализировали в тяжёлом состоянии с колото-резаными ранами шеи. Автомобиль реанимации и женщина на каталке попали на видео.

В ГУ МВД по Петербургу и области возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (111 УК), но на скамью подсудимых Омонов сел как обвиняемый в покушении на убийство. Квалификация не устояла.

«Омонов вину не признал, указал, что хотел лишь напугать потерпевшую, чтобы она не общалась с другими мужчинами. Принёс потерпевшей извинения, загладил причинённый вред, в содеянном раскаивается», — приводит пресс-служба позицию фигуранта.

Суд согласился: собственник, но всё же не Отелло. «Предложенная органами предварительного расследовании и поддержанная государственным обвинением квалификация действий противоречит установленным фактическим обстоятельствам содеянного», — объяснятся в сообщении.

Покушение на убийство в ходе процесса смягчили до угрозы, Омонова признали виновным и освободили от ответственности. Потерпевшая заявила, что материальных претензий нет, на наказании настаивать она не будет. Дело прекращено в связи с примирением сторон, Омонова освободили из-под стражи в зале суда.

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Комментарии (1)

hal9000
Вот как то коробит даже..часто видно применяются пед.термины..и люди совершенно не понимают контекста..да и вообще смысла этих слов..Воспитывал..Наказывал..мол-Я воспитывал..Я наказал..Надо Воспитать..Надо Наказать..вот к примеру-Сейчас я его накажу..и дал по башке..или там сейчас я его накажу..и наорал...или тут вот он воспитывал..какое тут воспитание??кого??..хоть значение слов бы узнали ..чтоли..
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