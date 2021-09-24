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Коммунистам отказали в проведении митинга в Москве после выборов. Во всем виноват COVID-19

Мэрия Москвы не согласовала митинг КПРФ

КПРФ не сможет устроить на выходных акцию протеста на Пушкинской площади в столице. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС.

Московские власти обосновали свое решение «действующими ограничениями из-за ситуации с коронавирусом».

До этого лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин уже провел несанкционированную акцию, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в городе. После этого управление МВД по Москве привлекло 30 человек по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия). В ведомстве напомнили, что за призывы к несанкционированным демонстрациям и участию в них предусмотрена ответственность.

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Комментарии (2)

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..... ну что теперь скажет Веник ?
--- "Ситуация ужасная". Как сломали электронное голосование (c)
Ser_N0771
зачем им митинг на Пушкинской, когда каждый день электорат в метро ездит... или народные избранники от КПРФ боятся в метро передвигаться?
Пусть пару кружков вокруг кремля с серпом и молотом на рукаве поездят и выложат в тик-токе
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