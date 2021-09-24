Коммунистам отказали в проведении митинга в Москве после выборов. Во всем виноват COVID-19

КПРФ не сможет устроить на выходных акцию протеста на Пушкинской площади в столице. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС.



Московские власти обосновали свое решение «действующими ограничениями из-за ситуации с коронавирусом».



До этого лидер столичных коммунистов Валерий Рашкин уже провел несанкционированную акцию, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в городе. После этого управление МВД по Москве привлекло 30 человек по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия). В ведомстве напомнили, что за призывы к несанкционированным демонстрациям и участию в них предусмотрена ответственность.

