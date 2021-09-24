Театр НеНормативной пластики представит спектакль по рассказам Анны Старобинец

28 сентября на площадке «Скороход» пройдет премьера спектакля «Я.Л.А.С.», который выпускает Театр НеНормативной пластики. В основе постановки — четыре рассказа писательницы Анны Старобинец. Режиссер Роман Каганович второй раз обращается к ее прозе (первая постановка — «Посмотри на него» — была номинирована на «Золотую маску»), но впервые ставит историю о любви. В «Я.Л.А.С.» соединены истории, разные по содержанию, но схожие по своему посылу.

Герои будут вести себя как самые обычные люди: смотреть кино и слушать музыку, изменять, страдать, ругаться и прощать, совершать ошибки и пытаться их исправить. В зависимости от обстоятельств они будут то одеты, то полностью освобождаться от своего облачения. Но во всех случаях в центре событий будут любовь и прочие чувства, ее сопровождающие. Зрителям же предстоит расшифровать название спектакля, а вместе с ним и смыслы, которых будет предостаточно. Ведь все рассказы Анны Старобинец — фантастические.

«Первый раз я захотел разобраться в природе отношений, зачем нам (людям) они вообще нужны. Почему мы знаем результат, но все равно никак не можем (или не хотим?) противостоять этому страшному чувству — любви», — рассказывает о будущей премьере режиссер.



За саунд-дизайн отвечает Сергей Азеев. За пластику — Максим Пахомов. За сценографию и костюмы — художники Александр Мохов и Мария Лукка.



В ролях: Сергей Азеев, Анна Кочеткова (Лебедь), Алиса Золоткова, Анна Дюкова, Антон Леонов, Александр Иванов, Роман Мамонтов, Светлана Грунина.



На премьере также будет присутствовать и сама автор рассказов Анна Старобинец.



Начало в 19:00.



18+



Наталия Эфендиева

