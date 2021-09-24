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Сотрудники полиции Петербурга спасли 16-летнего, который два часа просидел на кондиционере, потому что не хотел в больницу

Сотрудники полиции сняли с кондиционера 16-летнего на проспекте Ударников

Подросток с ментальными проблемами в Красногвардейском районе испугался больницы и залез на кондиционер. Его уговорами и хитростью сняли сотрудники патрульно-постовой службы.

Как стало известно «Фонтанке» 24 сентября, накануне около семи вечера в полицию поступило сообщение о том, что подросток сидит на кондиционере на высоте третьего этажа дома 21, корпус 1, на проспекте Ударников. На место выехал наряд патрульно-постовой службы Красногвардейского района, который был неподалеку. Как выяснили полицейские, 16-летний подросток имеет психиатрические проблемы и состоит на учете в специализированном медучреждении. У него полная и благополучная семья. В момент ЧП отец ребенка был в командировке, а мама не могла неделю уговорить его принимать необходимые препараты. На этом фоне у подростка ухудшилось состояние, и женщина решила вызвать специалистов. Узнав об этом, мальчик через балкон залез на кондиционер и просидел там два часа.

Патрульные не стали ждать помощи врачей, так как подросток опасно кренился на устройстве. Один из полицейских завел с ним доверительную беседу, в это время его коллеги смогли неслышно подойти к подростку и стащить с шатавшегося кондиционера. После того как мальчик успокоился, его передали врачам.

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Комментарии (2)

VF812
молодцы, что спасли парня... сил родителям
07A
Вот и как им верить теперь?
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