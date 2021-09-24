Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий серьёзно болен. Как он сам рассказал 24 сентября в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube, из-за этого он пропустил очередной матч своей команды.



«Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею, — признался Галицкий. — К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином судьбы своей. Это так и есть сейчас, к сожалению. Я не в той форме и некоторые игры пропускаю».

