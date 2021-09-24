FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
7
Печать

Основатель «Магнита» и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий признался, что серьёзно болен

Галицкий рассказал о своей болезни, но не назвал её

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий серьёзно болен. Как он сам рассказал 24 сентября в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube, из-за этого он пропустил очередной матч своей команды.

«Не секрет, наверное, для краснодарцев, что я болею, — признался Галицкий. — К сожалению, сейчас такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в каком необходимо это делать президенту клуба. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином судьбы своей. Это так и есть сейчас, к сожалению. Я не в той форме и некоторые игры пропускаю».

При этом Галицкий не стал уточнять, чем именно он болен. «Я вообще не хотел бы об этом говорить, — подчеркнул бизнесмен. — Но наши болельщики имеют право понимать, что происходит, и они должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Только для этого я это всё говорю. А уже дальше нюансы — это настолько личное, что я не хотел бы об этом говорить».

Сергей Галицкий — бизнесмен из Краснодара, основатель и совладелец (до 2018 года) розничной сети «Магнит». Его состояние на 2021 год оценивается в 3,5 млрд долларов.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Skazochny
главное что настоящие хозяева, семья Линник , чувствуют себя более чем хорошо
Cвифт
..... посмотрел на парк Галицкого в Краснодаре. Вот что значит, когда цель - действительно парк и комфорт людей, а не банальный распил.
--- МОНТЯН: Прогулка по Краснодару. Крутой эпилог Крымских каникул
vfhbr
Можно только от души пожелать Галицкому здоровья! И спасибо ему за честность и мужество, что рассказал о своей тяжелой болезни. Богатые тоже плачут, никакие миллиарды и миллионы не могут сделать человека бессмертным.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний