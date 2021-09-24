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В Ботаническом саду пройдёт осенняя выставка грибов

Любителям «тихой охоты» покажут свежесобранные грибы и акварели Александра Вязьменского, который много лет специализируется на «ботанической» теме.

Фото: Наталья Гончарова
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В павильоне «Зелёный домик» Ботсада пройдёт традиционная осенняя микологическая выставка. Общество «Планета грибов» представит собранные в парках Петербурга и лесах Ленобласти «экспонаты», каждый из которых снабдят этикеткой. Будут грибы, которые называют «поганками», большие и маленькие и грибы, совсем не похожие на грибы. Можете принести гриб, насчёт которого вы сомневаетесь, и показать специалистам.

На выставке можно будет увидеть акварели Александра Вязьменского — «ботанического» художника, который много лет «портретирует» грибы. Также он рисует осенние листья.

Выставка «Планета грибов» пройдёт в павильоне Зелёный домик 25–26 сентября, подробности — на сайте Ботсада.

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Анастасия Семенович

Фото: Наталья Гончарова

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