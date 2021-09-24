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В России иностранец получил срок за инсценировку покушения. Он ударил себя ножом, чтобы забрать деньги родственника

На Урале мужчину отправили в колонию за «покушение» на самого себя

В Челябинской области суд вынес приговор 27-летнему иностранцу, признанному виновным в ложном доносе. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2021 года родственник подсудимого попросил его оплатить покупку и передал ему 1,5 млн рублей. Однако мужчина решил забрать деньги и рассчитаться со своими долгами, для чего придумал нехитрую схему. 23 июня на дороге на Троицк — Степное он выбросил сумку из окна машины, чтобы создать впечатление ограбления. Далее он вышел из авто и несколько раз ударил себя ножом. О «нападении» и «краже» мужчина сообщил в полицию.

Следователям удалось раскрыть обманщика. Позже он показал место, где выбросил сумку и нож. Суд приговорил иностранца к шести месяцам колонии общего режима.

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Комментарии (4)

Maxi 555
Француз... из Душанбээээ
sakorol
иностранец француз или итальянец?
hal9000
да просто сказал бы что пропил...не такая уж и сумма ..родственники пожурили бы конечно..но потом сказалиб -ладно черт с тобой..алкаш..ниче нельзя доверить..а
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