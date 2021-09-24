В России иностранец получил срок за инсценировку покушения. Он ударил себя ножом, чтобы забрать деньги родственника

В Челябинской области суд вынес приговор 27-летнему иностранцу, признанному виновным в ложном доносе. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Летом 2021 года родственник подсудимого попросил его оплатить покупку и передал ему 1,5 млн рублей. Однако мужчина решил забрать деньги и рассчитаться со своими долгами, для чего придумал нехитрую схему. 23 июня на дороге на Троицк — Степное он выбросил сумку из окна машины, чтобы создать впечатление ограбления. Далее он вышел из авто и несколько раз ударил себя ножом. О «нападении» и «краже» мужчина сообщил в полицию.
Следователям удалось раскрыть обманщика. Позже он показал место, где выбросил сумку и нож. Суд приговорил иностранца к шести месяцам колонии общего режима.