Вблизи школы № 92 в Тюмени случился конфликт с участием подростков и охранника учебного заведения. Происходящее переросло в драку, в ходе которой сотрудник учреждения напал на девочку-подростка и начал ее душить.
72.ru
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области 24 сентября, представители ведомства организовали доследственную проверку. На данный момент проводятся опросы участников конфликта, представители комитета, в том числе, общаются с руководством школы.
«При установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения», — гласит запись на сайте Следственного комитета.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.