Сочетание трех букв — ЭКО — казалось бы, уже прочно вошло в жизнь тех, кто хочет стать родителями, но по тем или иным причинам не может сделать это без медицинской помощи. Но вокруг ЭКО до сих пор много мифов и слухов, которые не имеют под собой реальных оснований.

