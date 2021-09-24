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В тюменской школе охранник напал на девочку-подростка и попытался ее задушить. СК начал проверку

СК РФ проверит инцидент, в котором охранник тюменской школы попытался задушить учащуюся

Вблизи школы № 92 в Тюмени случился конфликт с участием подростков и охранника учебного заведения. Происходящее переросло в драку, в ходе которой сотрудник учреждения напал на девочку-подростка и начал ее душить.

72.ru

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области 24 сентября, представители ведомства организовали доследственную проверку. На данный момент проводятся опросы участников конфликта, представители комитета, в том числе, общаются с руководством школы.

«При установлении нарушений будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения», — гласит запись на сайте Следственного комитета.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (10)

SU LUX INN
надо срочно разрешить Гражданское оружие! будь у несчастной девочки Гражданский ствол, посмотрел бы Я, как охранник Посмел бы на нее напасть!
Владислав М
На видео только попытка схватить за шею парня. Удушения девушки на видео нет.
Василий Марущак
"Надо усилить охрану в школах" - говорили они)))
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