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Знарок будет главным тренером сборной России на Олимпиаде в Пекине. Брагин станет консультантом

Хоккейную сборную на Олимпиаде-2022 возглавит Олег Знарок

Олег Знарок будет главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом 24 сентября пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

Контракт со Знарком подписан на один год.

Нынешний главный тренер сборной Валерий Брагин займет позицию консультанта. Сергей Зубов войдет в тренерский штаб и будет отвечать за защитников. Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.
Именно под руководством Олега Знарка сборная России стала чемпионом Олимпиады в 2018 году.

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