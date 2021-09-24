В одном из подвалов Москвы прошла фан-встреча с мужчиной, который выдавал себя за Виктора Пелевина. На ней он раздавал автографы поклонницам творчества известного писателя.
Информация о прибытии романиста в столицу России и его общении с почитателями появилась в ряде Telegram-каналов 24 сентября. После этого некоторые предположили, что мероприятие организовали мошенники.
В издательстве «Эксмо» корреспонденту «Фонтанки» заявили, что распространенная в социальных сетях информация не соответствует действительности. Встречи с Виктором Пелевиным не проводилось.