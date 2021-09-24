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Хоккеист «Салавата Юлаева» Зубарев после победы над СКА возмутился сломанным душем в Ледовом дворце

Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2) раскритиковал гостевую раздевалку в Ледовом дворце. В сториз своего Instagram хоккеист, который сам ещё недавно играл в петербургской команде, показал сломанный душ.

«КХЛ, 2021-й, не к конкретно «Ледовому» претензии. Можно что-то сделать, чтобы такого уже не было. Это не так много стоит, 700 рублей. Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, что не сделают у нас, то я лично всё поменяю, поверьте. Условия должны быть нормальные», — сказал Зубарев на видео в Instsgram.

instagram.com/zubarevandrey28

Напомним, что встреча прошла вечером 23 сентября в Санкт-Петербурге. СКА проиграл со счетом 2:4. Для армейцев с Невы это поражение стало третьим в девяти матчах сезона-2021/22.

Андрей Зубарев родом из Уфы. Начинал карьеру в «Салавате Юлаеве». С 2015-го по 2020 год играл за СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2017). В составе сборной России выиграл золото на чемпионате мира в 2014-м.

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Комментарии (3)

f0ntan
Какие вся няшки пошли. Это хоккеист или бьюти-блогер?
Local
Не надо было у СКА выигрывать,тогда бы и воду дали.
А2020
Правильно говорит, из этих мелочей складывается общее впечатление.
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