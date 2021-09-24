Защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Андрей Зубарев после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2) раскритиковал гостевую раздевалку в Ледовом дворце. В сториз своего Instagram хоккеист, который сам ещё недавно играл в петербургской команде, показал сломанный душ.



«КХЛ, 2021-й, не к конкретно «Ледовому» претензии. Можно что-то сделать, чтобы такого уже не было. Это не так много стоит, 700 рублей. Если такое будет на «Уфа-Арене» и мне скажут, что не сделают у нас, то я лично всё поменяю, поверьте. Условия должны быть нормальные», — сказал Зубарев на видео в Instsgram.

