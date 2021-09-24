Владелец люксовых брендов Gucci и Yves Saint Laurent полностью откажется от меха

Французская компания Kering (владеет люксовыми брендами Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta) заявила, что начиная с осенней коллекции 2022 года ни один из домов группы не будет использовать животный мех. Об этом 24 сентября сообщило агентство Reuters.

«Пришло время предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился, одновременно с ним изменились наши клиенты, и мода должна к этому адаптироваться», — заявил главный исполнительный директор фирмы Франсуа-Анри Пино.

