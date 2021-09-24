FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Владелец люксовых брендов Gucci и Yves Saint Laurent полностью откажется от меха

Компания Kering намерена полностью отказаться от меха осенью 2022 года

Французская компания Kering (владеет люксовыми брендами Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta) заявила, что начиная с осенней коллекции 2022 года ни один из домов группы не будет использовать животный мех. Об этом 24 сентября сообщило агентство Reuters.

«Пришло время предпринять дальнейшие шаги для того, чтобы прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился, одновременно с ним изменились наши клиенты, и мода должна к этому адаптироваться», — заявил главный исполнительный директор фирмы Франсуа-Анри Пино.

Начиная с Gucci в 2017 году, все дома группы, особенно Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni и Saint Laurent, постепенно решили пойти на этот шаг.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний