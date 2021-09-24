Молодой петербуржец с россыпью судимостей по второму разу едет перевоспитываться в колонию. Теперь за убийство своей бабушки

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 сентября, несовершеннолетнего Рената приговорили к 5,5 годам воспитательной колонии. Срок складывался из нескольких статей. В Московском школьника судили за попытку угнать машину с набережной Обводного канала летом 2019 года. Он с приятелем разбил стекло, пытался замкнуть провода, но их спугнул владелец.

Суд лишил свободы несовершеннолетнего жителя Петербурга. Он пытался угнать машину, украл ВАЗ у геодезистов и из-за обиды 51 раз ударил ножом свою бабушку.

Еще через год угон состоялся, на этот раз ВАЗ строительной компании уехал с Верейской улицы, в багажнике лежали штативы геодезистов. Ренат был пьян.

Задержали, а потом и арестовали школьника под новый 2021 год. Он навестил бабушку на проспекте Юрия Гагарина. Как писала «Фонтанка», был в претензии — родная бабушка не навещала его в колонии, где он сидел за попытку зарезать мать. Степень обиды выразилась в количестве ножевых ранений — 74-летняя женщина получила 51 удар ножом и 8 тупым предметом.

Ренат также был судим за грабеж и разбой.