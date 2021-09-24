Архангельский пенсионер убил престарелую жену за то, что она не готовила ему, ругала за пьянство и не ночевала дома

Как сообщили 24 сентября в СК РФ по Архангельской области, следствием и судом было установлено, что в апреле этого года осуждённый, будучи пьяным, в ходе ссоры избил свою престарелую жену до смерти. При этом в процессе избиения он заклеил потерпевшей рот скотчем, чтобы она не кричала.
В ходе допроса пожилой мужчина пояснил следователю, что в последнее время между ним и супругой постоянно происходили ссоры, так как она перестала ему готовить и прибираться дома, а также высказывала претензии по поводу злоупотребления спиртными напитками. Очередная ссора, закончившаяся убийством, началась в том числе из-за того, что жена не ночевала дома.
Пенсионер признал свою вину. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима, где он проведёт ближайшие 10 лет.