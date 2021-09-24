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Архангельский пенсионер убил престарелую жену за то, что она не готовила ему, ругала за пьянство и не ночевала дома

В Архангельске 61-летний пенсионер осуждён на 10 лет за убийство 73-летней супруги

Исакогорский районный суд города Архангельска вынес приговор 61-летнему местному жителю за убийство его 73-летней супруги. Поводом к совершению преступления стали бытовые ссоры. Закончилось всё ударами в грудь и в голову и заклеенным скотчем ртом.

Как сообщили 24 сентября в СК РФ по Архангельской области, следствием и судом было установлено, что в апреле этого года осуждённый, будучи пьяным, в ходе ссоры избил свою престарелую жену до смерти. При этом в процессе избиения он заклеил потерпевшей рот скотчем, чтобы она не кричала.

В ходе допроса пожилой мужчина пояснил следователю, что в последнее время между ним и супругой постоянно происходили ссоры, так как она перестала ему готовить и прибираться дома, а также высказывала претензии по поводу злоупотребления спиртными напитками. Очередная ссора, закончившаяся убийством, началась в том числе из-за того, что жена не ночевала дома.

Пенсионер признал свою вину. Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима, где он проведёт ближайшие 10 лет.

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Комментарии (9)

07A
В компьютерные игрушки переиграл дед!
DEMOMON
Это ж какой надо быть чмошницей, чтобы вот так довести мужика? Он долго терпел.
alexadmin
Мы постепенно проваливаемся в какую-то фантасмагорию. "Она была дурна собой и совершенно не умела готовить!" (ц)
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