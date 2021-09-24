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Авария в начале и в конце. На Невском утром плотно

Две аварии за утро произошли в центре Петербурга

Троллейбус и легковушка столкнулись у Дворцовой площади, а на площади Восстания в ДТП попал автобус.

Как сообщают в паблике ДТП и ЧП, пробка из общественного транспорта образовалась утром 24 сентября неподалеку от пересечения Невского и Суворовского проспектов. Отмечается, что автобус столкнулся с легковым автомобилем на выделенной полосе.

В противоположном конце Невского, у Дворцовой площади, минивэн столкнулся с троллейбусом. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель Алексей. ДТП произошло около восьми утра.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
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По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас в городе 3 балла. Участок Староневского до площади Восстания и Суворовский стоят плотно.

Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
© Фонтанка.Ру

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