В России создадут новое авиационное топливо с минимальным углеродным следом

«Газпром нефть» и «Аэрофлот» будут сотрудничать в создании первого в России производства авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF (произведенное на основе растительного сырья). Такое соглашение подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

В рабочую группу также войдут производители российской и иностранной авиатехники. Планируется, что будут разработано новое авиатопливо, соответствующее международным требованиям об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO. Новое авиатопливо будет предназначено для различных типов воздушных судов и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности.