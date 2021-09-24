В России создадут новое авиационное топливо с минимальным углеродным следом

«Газпром нефть» и «Аэрофлот» будут сотрудничать в создании первого в России производства авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF (произведенное на основе растительного сырья). Такое соглашение подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.
В рабочую группу также войдут производители российской и иностранной авиатехники. Планируется, что будут разработано новое авиатопливо, соответствующее международным требованиям об ограничении выбросов парниковых газов и экологической программы CORSIA международной организации гражданской авиации ICAO. Новое авиатопливо будет предназначено для различных типов воздушных судов и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности.
«Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на „зеленое» топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок», — подчеркнул Александ Дюков, отметив, что основной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге.
«Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%, — рассказал Михаил Полубояринов. — Многие зарубежные авиакомпании начинают использовать SAF в тестовом режиме и в ближайшие 10–20 лет планируют существенно нарастить долю такого топлива. Мы подтверждаем свою приверженность экологическим приоритетам глобальной авиаотрасли, но в тоже время для Группы Аэрофлот очень важно, чтобы использование SAF было не только экологичным, но и экономически обоснованным».