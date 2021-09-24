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Все еще ниже нормы и отрицательный рекорд столетия. В Петербурге влажно и прохладно

О погоде на 24 сентября рассказали синоптики

Петербург оказался на периферии циклона, который затянул небо тучами, периодически и местами возможен дождь. Синоптики говорят о самом холодном в XXI веке сентябре.

По данным Гидрометцентра, погода 24 сентября облачная, но с прояснениями. При этом дождь тоже не исключается. Днем до +11, ветер умеренный. К ночи температура опустится на 3–4 градуса.

По словам специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, небесную обстановку над городом формирует северо-восточная периферия циклона, смещающегося к югу вдоль западных границ страны.

Он также добавил, что так холодно в сентябре в Петербурге не было с начала века. Среднемесячная температура на три градуса отстает от нормы и составляет +10,6. Почти также, всего на десятую долю градуса, было холодно в сентябре 2008 года.

Абсолютный антирекорд был зафиксирован в 1894 году, тогда среднемесячная температура составила всего 7 градусов. Леус добавляет, что, теоретически, нынешний сентябрь еще может отыграться и повысить показатели. Но это маловероятно.

© Фонтанка.Ру

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