Все еще ниже нормы и отрицательный рекорд столетия. В Петербурге влажно и прохладно

По данным Гидрометцентра, погода 24 сентября облачная, но с прояснениями. При этом дождь тоже не исключается. Днем до +11, ветер умеренный. К ночи температура опустится на 3–4 градуса.



По словам специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, небесную обстановку над городом формирует северо-восточная периферия циклона, смещающегося к югу вдоль западных границ страны.

Он также добавил, что так холодно в сентябре в Петербурге не было с начала века. Среднемесячная температура на три градуса отстает от нормы и составляет +10,6. Почти также, всего на десятую долю градуса, было холодно в сентябре 2008 года.