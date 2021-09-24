FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
72.72р85.20р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Зампред правления «Новатэка» арестован в США за многомиллионное мошенничество

Марк Джитвей, заместитель председателя правления компании «Новатэк», арестован во Флориде. Гражданин России прятал от налоговой деньги.

Как сообщают СМИ 24 сентября, Джитвея обвиняют в мошенничестве и сокрытии активов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 год он выводил деньги в офшоры, чтобы не платить налоги. Речь идет о сумме в 93 миллиона долларов на счету в швейцарском банке. Бенефициаром бизнесмен указывал свою российскую жену.

Джитвей переехал в Москву в 1995 году. Российское гражданство у него всего два года, указ подписывал Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Алексей Власов
Обменяют на Калви. Пару месяцев будут торговаться, но обменяют. Когда-то менялись шпионами, сейчас меняются спекулянтами.
262224921
Вот так должны работать настоящие правоохранительные органы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний