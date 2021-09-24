Зампред правления «Новатэка» арестован в США за многомиллионное мошенничество

Марк Джитвей, заместитель председателя правления компании «Новатэк», арестован во Флориде. Гражданин России прятал от налоговой деньги.

Как сообщают СМИ 24 сентября, Джитвея обвиняют в мошенничестве и сокрытии активов. По версии следствия, в период с 2005 по 2016 год он выводил деньги в офшоры, чтобы не платить налоги. Речь идет о сумме в 93 миллиона долларов на счету в швейцарском банке. Бенефициаром бизнесмен указывал свою российскую жену.

Джитвей переехал в Москву в 1995 году. Российское гражданство у него всего два года, указ подписывал Путин.