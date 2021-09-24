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На Пограничника Гарькавого насмерть сбили женщину с собакой

В Красносельском районе Петербурга в ДТП погибли женщина и собака

Ночью пятницы, 24 сентября, напротив дома 34 по улице Пограничника Гарькавого произошла смертельная авария. Машина сбила женщину с собакой на пешеходном переходе, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Предположительно, автомобиль ехал на большой скорости, потому что тело отбросило «метров на 30» от перехода. Согласно описанию очевидцев, погибшей было 40-50 лет. По предварительным данным, собака тоже скончалась.

Водитель с места происшествия скрылся. «Фонтанка» направила запрос в МВД по региону.

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