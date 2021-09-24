Ученые из Колумбийского университета придумали, как одновременно напечатать на 3D-принтере и зажарить курицу. Раньше такого никто еще не делал, как следует из результатов исследования, опубликованных 23 сентября в журнале npj Science of Food.



Для эксперимента ученые купили сырую куриную грудку и пропустили ее через кухонный комбайн, чтобы получить равномерную массу. Удалив сухожилия, исследователи заморозили ее и упаковали в шприцы для 3D-печати.



На головке механизма печати установили диодный лазер мощностью 5–10 ватт. Эффект от разных типов лазера отличался: синий диод хорошо зажаривал внутренности под кожей, а инфракрасный — поверхности. В итоге удалось приготовить курицу, которая сохранила больше влаги, чем при обычной готовке, и при этом была вдвое меньше, сохранив тот же вкус.