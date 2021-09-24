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Печать

Распечатали и зажарили лазером. Посмотрите на приключения курицы из 3D-принтера

Учёные распечатали курицу на 3D-принтере и зажарили её микроволновым лазером

Ученые из Колумбийского университета придумали, как одновременно напечатать на 3D-принтере и зажарить курицу. Раньше такого никто еще не делал, как следует из результатов исследования, опубликованных 23 сентября в журнале npj Science of Food.

Для эксперимента ученые купили сырую куриную грудку и пропустили ее через кухонный комбайн, чтобы получить равномерную массу. Удалив сухожилия, исследователи заморозили ее и упаковали в шприцы для 3D-печати.

На головке механизма печати установили диодный лазер мощностью 5–10 ватт. Эффект от разных типов лазера отличался: синий диод хорошо зажаривал внутренности под кожей, а инфракрасный — поверхности. В итоге удалось приготовить курицу, которая сохранила больше влаги, чем при обычной готовке, и при этом была вдвое меньше, сохранив тот же вкус.

Двое дегустаторов, которым предложили попробовать обычную и «принтерную» курицу, выбрали последнюю — она была менее сухой и более приятной по структуре. При этом один из них из-за металлического привкуса догадался, что именно ее напечатали, а не просто приготовили.

Ученые уверяют, что лазеры позволяют запекать продукты в упаковке, чтобы они дольше хранились, а еще их можно использовать в коммерческих целях — для упаковки готовой еды в магазинах. Авторы эксперимента полагают, что подобное можно провернуть и с другими продуктами, включая зерновые культуры.

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