Хочу квартиру. Как «подстроить» ипотеку под свои цели

Условия выдачи льготной ипотеки изменились. Что предлагает госпрограмма сегодня?
Запущенная в разгар пандемии жилищная программа с государственной поддержкой продлена до 1 июля 2022 года, но с некоторыми изменениями. Во-первых, максимальная ставка увеличена с прежних 6,5% до 7% (впрочем, есть банки, которые оставили процентную ставку на уровне 5,75%). Во-вторых, лимит по кредиту теперь составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос тот же — от 15%.
Льготная ипотека* — ваш вариант, если у вас:
— большой первоначальный взнос,
— есть 500 тысяч рублей, и вы хотите купить однокомнатную квартиру в пригороде,
— есть 500 тысяч рублей и вас устроит студия в Петербурге.
Если вам нужен кредит на сумму более 3 млн рублей, рассмотрите другие ипотечные программы, ведь ставки в них тоже довольно низкие — зависят от суммы кредита, первоначального взноса и других факторов. Например, обратившись в «Петербургскую Недвижимость» и выбрав ипотеку от банка ВТБ, вы можете рассчитывать на максимальное снижение процентной ставки – до 7,6% вместо стандартных 9,2%**.
Сколько нужно на первый взнос? Не уверен, что смогу накопить крупную сумму
Если у вас есть 400 000 рублей, то вы сможете приобрести однокомнатную квартиру в жилых комплексах «Солнечный город» (Красносельский район), «Зеленый квартал» (Московский район) и других от застройщика Setl Group с комфортным ежемесячным платежом. При первом взносе менее миллиона можно купить квартиру даже в сданном доме — например, в ЖК высокого комфорт-класса «Pulse на набережной» в Невском районе.
А если первоначального взноса нет совсем, ипотеку дадут?
Отсутствие накоплений — не препятствие к получению кредита. Главное — хороший стабильный доход. Ипотечные программы без первоначального взноса есть в уже упоминавшемся ЖК «Зеленый квартал», а также в комплексах «Солнечный город. Резиденции», «Панорама Парк» и некоторых других проектах Setl Group. Одобрят ли вам кредит и на каких условиях, расскажет менеджер «Петербургской Недвижимости». Сегодня ипотеку без первоначального взноса дает, например, «Промсвязьбанк».*** Ставка кредита составит 8,5%.
В Интернете читал про сельскую ипотеку: ставка очень низкая. Но как ее использовать петербуржцу?
Ставки у сельской ипотеки* весьма привлекательные: от 0,1 до 3% годовых. Выдает кредит ограниченное число банков, исходя из ежегодных квот правительства России. Первоначальный взнос — от 10%. Но, как следует из названия, программа распространяется только на недвижимость в сельской местности: участки, дома и квартиры в многоэтажках высотой до пяти этажей. Эти условия могут быть интересны петербуржцу, который готов сменить прописку на областную. Пригороды Северной столицы активно застраиваются комфортным, современным жильем, которое теперь еще и можно купить на заманчивых условиях.
Но нужно помнить: лимит по кредиту в Ленобласти составляет 5 млн рублей, а список входящих в программу территорий ограничен. В нем нет, например, Кудрово и Мурино, зато присутствуют Янино-1 и Янино-2, Заневка, Новосаратовка, пос. им. Свердлова, до которых из города — рукой подать.
На какие льготы может рассчитывать молодая семья с ребенком?
Госпрограмма «Семейная ипотека»* тоже изменилась с 1 июля 2021 года, но во многом — в лучшую сторону. Да, ставка теперь вместо 5% составляет 6%, зато льготные условия распространяются на семьи с одним ребенком, если тот родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Раньше условием поддержки правительства было рождение второго или последующего ребенка.
Максимальная сумма кредита по-прежнему большая — 12 млн рублей в Петербурге и Ленинградской области. Взять деньги в долг с первоначальным взносом от 15% можно на 30 лет. Тем, кто подходит под требования семейной ипотеки, но сомневается, эксперты в банковской сфере советуют: берите. Условия действительно хорошие.
Хочу взять ипотеку, но пугает платеж в 30 000 рублей. Есть какие-то другие варианты?
Есть несколько способов снизить ипотечный платеж:
1. Взять кредит на максимальный срок.
2. Гасить ипотеку досрочно, уменьшая размер платежа/срок кредита (более экономичный вариант в конечном итоге — второй).
3. Оформить налоговый вычет. Он возвращается как с основной суммы кредита, так и с процентов. Так что все годы, что вы будете платить ипотеку, вы будете и получать вычет. Эти деньги можно направлять на досрочное погашение.
4. Рефинансировать кредит. Ставки по ипотеке имеют тенденцию к снижению: как только на рынке появятся предложения со ставкой на 2–3% дешевле, чем у вас в договоре, подавайте заявку и переоформляйте ипотеку на новых условиях. Если вы покупали квартиру в «Петербургской Недвижимости», специалисты компании помогут с рефинансированием.
В рекламе часто вижу упоминания ипотеки в 2%. Откуда такой низкий процент?
Как правило, пониженная процентная ставка предлагается на определенный срок, после которого становится средней по рынку. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» есть несколько таких программ. Например, одна из них — от 0,05% на первые два года от банка ВТБ****. Она распространяется на квартиры во всех строящихся жилых комплексах классов «комфорт» и «высокий комфорт» от девелопера Setl Group. Первые 24 месяца ставка кредита составит от 0,05% годовых, на оставшийся срок — от 6,35% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. Кредит на сумму до 3 млн рублей выдается на срок до 30 лет.
Пять банков, сотрудничающих с «Петербургской Недвижимостью», предоставляют ипотеку со ставкой менее 3%. К примеру, при покупке квартиры в объектах Setl Group можно взять ипотеку в Сбербанке со ставкой от 2,5%*****.На каких условиях дают такой кредит и кому удобен этот вариант, расскажут менеджеры.
Я — владелец салона красоты, доход по форме 2-НДФЛ подтвердить не смогу. Как получить ипотеку?
Собственники бизнеса и индивидуальные предприниматели сегодня активно берут ипотеку. На каких условиях банки кредитуют их, расскажет менеджер «Петербургской Недвижимости». Он сравнит предложения разных финансовых организаций и подберет оптимальную программу именно для вас. Базовое условие такое: срок ведения бизнеса от 1 года. Но некоторые банки рассматривают срок от полугода.
Дадут кредит и фрилансерам: например, у Сбербанка есть программа для самозанятых, получающих доход на карту банка и подключивших сервис «Свое дело» для уплаты налогов.
Кредиты предлагают десятки банков. Как выбрать оптимальную программу?
Действительно, сегодня рынок ипотеки очень развит, не каждый может сходу сориентироваться в нем, особенно новичок. Но для того и существуют помощники — ипотечные специалисты, каждый из которых оформляет десятки договоров ежедневно и на собственном опыте сталкивался с разными жизненными ситуациями у покупателей жилья. Заполните анкету в личном кабинете на сайте «Петербургской Недвижимости» или в мобильном приложении. Сотрудник компании перезвонит, перепроверит вместе с вами все данные и отправит информацию сразу в несколько банков. Получив обратную связь, он подсчитает примерный размер ежемесячного платежа и поможет выбрать то предложение, которое будет устраивать именно вас.
На что особенно обратить внимание при выборе квартиры в ипотеку?
Как вы убедились, возможностей для покупки нового жилья сегодня много. Но стоит иметь в виду: спецпредложения распространяются не на все жилые комплексы. А у застройщиков могут быть разные условия продажи похожих квартир. Сориентироваться помогут опытные помощники — специалисты по строящейся недвижимости: они наглядно сравнят все предложения и помогут сделать правильный выбор.
Справочная информация
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
*Льготная ипотека: первый взнос: от 15%; ставка 7%; срок кредита — до 30 лет; сумма кредита — до 3 млн руб. Сельская ипотека: первый взнос от 10%; ставка: от 0,1 до 3%; срок кредита — до 25 лет; сумма кредита — до 5 млн руб.Семейная ипотека: первый взнос от 15%; ставка 6%; срок кредита — до 30 лет; сумма кредита — до 12 млн руб. Подробнее о условиях семейной, сельской и льготных ипотеках читайте здесь.
**Предложение разработано специально для клиентов «Петербургской Недвижимости» при условии электронной регистрации договора на платформе «Метр Квадратный» и подачи заявки на ипотеку по цифровому каналу. Подробнее о программе читайте здесь.
***Предложение разработано специально для клиентов «Петербургской Недвижимости». Первый взнос для заключения сделки не требуется. Ставка на весь период кредитования — 8,5% при условии страхования заемщика и недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей. Подробности читайте здесь.
****Предложение разработано специально для клиентов «Петербургской Недвижимости». Подробнее о программе читайте здесь.
***** Предложение разработано специально для клиентов «Петербургской Недвижимости». Подробнее об акции читайте здесь.
ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д. 103, лит Р, уч. 69, кадастровый номер ЗУ 78:14:0772303:3780. Застройщик ООО «АРТ «СОЗИДАНИЕ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф
ЖК «Солнечный город. Резиденции»: СПб, (участок 41 по ППТ), кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:10841. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф
ЖК «Pulse на набережной» введен в эксплуатацию и расположен по адресу: г. СПб, Октябрьская наб., д. 34, корп. 2, 4, 5. Продавец ООО «Сэтл Сити».
ЖК «Солнечный город»: СПб, территория предприятия «Предпортовый», кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:3352. Застройщик ООО «Сэтл Инвест».Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
ЖК «Панорама парк Сосновка»: СПб, МО Светлановское, пр. Энгельса, уч. 5, кадастровый номер ЗУ 78:36:0005354:1685. Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СОЗИДАНИЕ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
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