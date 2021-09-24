Хочу квартиру. Как «подстроить» ипотеку под свои цели

Запущенная в разгар пандемии жилищная программа с государственной поддержкой продлена до 1 июля 2022 года, но с некоторыми изменениями. Во-первых, максимальная ставка увеличена с прежних 6,5% до 7% (впрочем, есть банки, которые оставили процентную ставку на уровне 5,75%). Во-вторых, лимит по кредиту теперь составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос тот же — от 15%.

Льготная ипотека* — ваш вариант, если у вас:

— большой первоначальный взнос,

— есть 500 тысяч рублей, и вы хотите купить однокомнатную квартиру в пригороде,

— есть 500 тысяч рублей и вас устроит студия в Петербурге.



Если вам нужен кредит на сумму более 3 млн рублей, рассмотрите другие ипотечные программы, ведь ставки в них тоже довольно низкие — зависят от суммы кредита, первоначального взноса и других факторов. Например, обратившись в «Петербургскую Недвижимость» и выбрав ипотеку от банка ВТБ, вы можете рассчитывать на максимальное снижение процентной ставки – до 7,6% вместо стандартных 9,2%**.

