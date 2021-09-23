Лучшие дворы, парки, рестораны и музеи, за которые на протяжении двух месяцев голосовали жители города, были названы 23 сентября во дворце «Олимпия».
Лучшее общественное пространство — «Новая Голландия»;
Лучший двор — дворик Сен-Жермен;
Лучший парк — Ботанический сад;
Лучший общедоступный музей — Музей маячной службы;
Лучший музей по записи — музей в Академии имени Штиглица;
Лучшая достопримечательность за границами центра — Форты Кронштадта;
Лучшая авторская экскурсия — экскурсии по парадным;
Лучшее пространство для детей и родителей — Остров фортов;
Лучший авторский и атмосферный ресторан — «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово;
Лучшая видовая точка — ресторан La Vue;
Лучшее историческое заведение общепита — Пышечная на Желябова;
Лучший концептуальный и исторический отель — «Астория»;
Лучшее здание — Дворец Великого князя Алексея Александровича;
Лучшее событие и праздник — «Алые Паруса».
Путеводитель «(От)личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании».
На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств для любой аудитории — для молодежи, семей и даже технических гиков.