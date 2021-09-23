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Петербуржцы назвали любимые дворы, парки, рестораны и музеи. «Фонтанка» подвела итоги проекта «(От)личный Петербург»

«Фонтанка» и комитет по развитию туризма подвели итоги проекта «(От)личный Петербург» — гида по новой туристической географии Северной столицы.

Лучшие дворы, парки, рестораны и музеи, за которые на протяжении двух месяцев голосовали жители города, были названы 23 сентября во дворце «Олимпия».

Лучшее общественное пространство — «Новая Голландия»;

Лучший двор — дворик Сен-Жермен;

Лучший парк — Ботанический сад;

Лучший общедоступный музей — Музей маячной службы;

Лучший музей по записи — музей в Академии имени Штиглица;

Лучшая достопримечательность за границами центра — Форты Кронштадта;

Лучшая авторская экскурсия — экскурсии по парадным;

Лучшее пространство для детей и родителей — Остров фортов;

Лучший авторский и атмосферный ресторан — «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» в Комарово;

Лучшая видовая точка — ресторан La Vue;

Лучшее историческое заведение общепита — Пышечная на Желябова;

Лучший концептуальный и исторический отель — «Астория»;

Лучшее здание — Дворец Великого князя Алексея Александровича;

Лучшее событие и праздник — «Алые Паруса».

Фото: автор Валентин Егоршин
Фото: автор Валентин Егоршин
Фото: автор Валентин Егоршин
Фото: автор Валентин Егоршин
Фото: автор Валентин Егоршин
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Путеводитель «(От)личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Это гид по Северной столице от знатоков и уверенных пользователей города. Мы собрали для вас любимые места петербуржцев — те, что чаще всего пока не входят в официальные гиды по городу и классические маршруты, но куда сами горожане ходят «для души» после работы, в выходные, в качестве культурного досуга. Те места, которыми местные жители гордятся, и те, которые раскроют душу города в ее живом, современном «звучании».

На странице — почти полтора десятка разделов: вы найдете здания с интересными судьбами, небольшие частные музеи, в том числе те, которые петербуржцы открывали в своих квартирах. Непременно узнаете, где есть самые необычные дворы, а где самые красивые видовые точки. Ну и, конечно, найдете множество идей, где провести вечер, когда музеи уже закрыты, ведь в Петербурге огромное количество общественных пространств для любой аудитории — для молодежи, семей и даже технических гиков.

© Фонтанка.Ру

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