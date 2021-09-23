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Фестиваль цветов покажет танцы народов мира и частично доберётся до улицы

Фестиваль цветов, ради которого команды флористов ежегодно собираются в Петербурге и создают фантазийные платформы, украшая их живыми растениями, в этом году проходит в онлайн-формате. Трансляция праздника 25 сентября в 18:00 начнётся на сайте «Фонтанки.ру»: зрители увидят работы конкурсантов, а затем вместе с участниками погрузятся в программу гала-концерта.

Фото: Фонтанка.ру
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За каждую платформу отвечает одна команда. Темой для оформления в этом сезоне стали танцы народов мира. Средства не ограничены: в дни подготовки флористы имеют право использовать любое количество растений и миксовать их как хочется. Работать нужно быстро и аккуратно: стебли особо нежных цветов помещают в специальные невидимые сосуды или закрепляют на специальной флористической губке. Пока одни участники оформляют основные блоки украшений, другие работают над костюмами, головными уборами и зонтиками для артистов.

Именно одежды и аксессуары вечером на «Балу цветов» осмотрит жюри, чтобы выбрать лучший «экспонат» в каждой из категорий. Зрители могут повлиять на исход главного конкурса и отдать голос за одну из фантазийных платформ в группе фестиваля ВКонтакте.

Дефиле артистов в нарядах пройдёт под музыку. Концертную часть программы посвятят 100-летию со дня рождения Арно Бабаджаняна — советского композитора и песенника. Многим он известен в первую очередь как автор музыки к композициям из репертуара Муслима Магомаева — «Королева красоты», «Позови меня», «Загадай желание», а также как человек, который много писал в соавторстве с Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским.

Несмотря на отмену офлайн фестиваля, посмотреть на работы флористов вблизи всё-таки выйдет. Цветочные объекты, ретро-автомобили и конные экипажи 26 сентября в 18:00 выставят у «Газпром Арены»: экспозиция проработает с 11 до 20 часов.

(6+)

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Фото: Фонтанка.ру

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