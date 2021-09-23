«Говорил, что хлыстанет канатом». СК проверит случай с тренером, ударившим пятилетнего на тренировке в Воронеже

Следственный комитет по Воронежской области проверит случай с тренером по гимнастике, который ударил пятилетнего мальчика. Как сообщает 23 сентября РИА Воронеж со ссылкой на отца пострадавшего, это было первое занятие ребенка.



После тренировки мальчик рассказал маме, что тренер стукнул его по голове, тянул за ухо и говорил, что «хлыстанет канатом» тех, кто будет плохо выполнять упражнение. Когда женщина спросила у тренера, как сын себя вел, он ответил: «Готовьтесь, будет еще хуже». Потом мальчик добавил, что его вдобавок ударили по попе.

