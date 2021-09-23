«Говорил, что хлыстанет канатом». СК проверит случай с тренером, ударившим пятилетнего на тренировке в Воронеже

Следственный комитет по Воронежской области проверит случай с тренером по гимнастике, который ударил пятилетнего мальчика. Как сообщает 23 сентября РИА Воронеж со ссылкой на отца пострадавшего, это было первое занятие ребенка.
После тренировки мальчик рассказал маме, что тренер стукнул его по голове, тянул за ухо и говорил, что «хлыстанет канатом» тех, кто будет плохо выполнять упражнение. Когда женщина спросила у тренера, как сын себя вел, он ответил: «Готовьтесь, будет еще хуже». Потом мальчик добавил, что его вдобавок ударили по попе.
«Сказал, что по голове не бил, а за ухо и по попе мог ударить. Потом заявил мне, что мы можем к нему не ходить. В итоге руководитель предложил написать претензию на его имя», — комментирует отец ребенка встречу с тренером.
Мужчина уверен: в двадцать первом веке нельзя поднимать руку на пятилетнего. Некоторые пытались убедить родителей, что такой подход считается нормальным в «спорте высоких достижений», но они считают иначе — думают, что есть и адекватные тренеры с другими методами тренировки.