«Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя карьеры моих сверстниц процветают. Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, "неузнаваемой"», — пишет Евангелиста.

Супермодель Линда Евангелиста, прославившаяся в 90-е годы прошлого века и в последнее время не появлявшаяся на публике, заявила, что была «изуродована» побочным эффектом от косметической процедуры. Об этом она 23 сентября написала в своем Instagram.

Она уточняет, что о рисках перед началом процедуры ее не предупредили. «У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия... Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе», — пишет экс-модель.



Процедура криолиполиза используется для уменьшения локальных жировых отложений с помощью низких температур, а CoolSculpting — название аппарата для этой процедуры от американской компании Zeltiq. Евангелиста собирается подавать в суд из-за побочных эффектов и подытожила: «Я хотела бы выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что я больше не похожа на саму себя».



Пост Евангелисты за день собрал более 60 тысяч лайков и комментариев со словами поддержки, в том числе от знаменитостей, например от актрисы Гвинет Пелтроу.



Линда Евангелиста — супермодель, которая прославилась в 1990-х годах вместе с такими звездами, как Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд.

