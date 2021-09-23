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На Софийской посреди дороги забил фонтан. Неожиданный водоем устранили

Во Фрунзенском районе Петербурга на дороге прорвало трубу

Вечером четверга, 23 сентября, у дома 39 по улице Софийской забил фонтан. Его заметили прямо посреди дороги. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», заявку о происшествии предприятие получило в 17:39, там уточнили, что фонтан бил у дома 43. Через 15 минут на место приехала бригада и обнаружила технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

На устранение проблемы потребовалось чуть меньше полутора часов. Сейчас все абоненты получают воду, пояснили в предприятии.

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