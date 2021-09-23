Вечером четверга, 23 сентября, у дома 39 по улице Софийской забил фонтан. Его заметили прямо посреди дороги. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», заявку о происшествии предприятие получило в 17:39, там уточнили, что фонтан бил у дома 43. Через 15 минут на место приехала бригада и обнаружила технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения.

