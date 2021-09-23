В Нижневартовске к дерматовенерологу пришла на осмотр мусульманка. В ходе приема ей пришлось приподнять хиджаб, чтобы врач осмотрел живот, но потом ему пришлось столкнуться с гневом мужа пациентки.



На кадрах, опубликованных 23 сентября телеканалом N1, видно, что мужчина подходит к доктору и сразу после фразы: «А вы че, я смотрю, любите на женские животики смотреть, да?» — начинает его избивать. Через пять минут в клинику приехала полиция, и буйного мужа задержали, а пострадавшего увезли на скорой.

