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«Посмотрел буквально десять сантиметров живота». Нижневартовец избил врача за осмотр его жены-мусульманки

В Нижневартовске на врача напал муж пациентки-мусульманки

В Нижневартовске к дерматовенерологу пришла на осмотр мусульманка. В ходе приема ей пришлось приподнять хиджаб, чтобы врач осмотрел живот, но потом ему пришлось столкнуться с гневом мужа пациентки.

На кадрах, опубликованных 23 сентября телеканалом N1, видно, что мужчина подходит к доктору и сразу после фразы: «А вы че, я смотрю, любите на женские животики смотреть, да?» — начинает его избивать. Через пять минут в клинику приехала полиция, и буйного мужа задержали, а пострадавшего увезли на скорой.

Автор: Телеканал N1 / vk.com

По словам медика, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб носа. К нему уже приходили пациентки-мусульманки, но проблем никогда не возникало: снимать хиджаб врач не просит, только приподнять, чтобы увидеть буквально десять сантиметров живота.

Юрисконсульт клиники уверяет: никакие этические нормы специалист не нарушал, а пациентка была вправе пойти к другому врачу. Полиция обещает во всем разобраться.

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Комментарии (36)

AlBerkut
Доигрались с 'мультикультурализмом' То ли ещё будет... Если тот, кто должен заниматься наведением порядка не займётся тем, чем должен.
Это так, цветочки... Ягодки впереди...
Romul1960
Очердная приезжая б.. а. Дикари Варвары.
AnnEVT28
А не надо их лечить. Пусть идут к своим врачам. Свои клиники организуют, свои правила. Так во многих странах. А нищих врачей зачем делать инвалидами. Боюсь что суд его оправдает. Занесут кому надо.
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