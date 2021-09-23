FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Мишустин: Россия сделала первый шаг к введению углеродного налога

Россия сделала первый шаг к введению углеродного налога. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, от этого зависят конкурентные способности страны, сообщает 23 сентября ТАСС.

Глава кабмина уточнил, что этот вопрос обсуждался на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также шла речь об увеличении поступлений от отраслей, которые являются эмитентами парниковых газов — ключевыми фигурами на рынке инвестиций.

«Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — заявил премьер.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний