Мишустин: Россия сделала первый шаг к введению углеродного налога

Россия сделала первый шаг к введению углеродного налога. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, от этого зависят конкурентные способности страны, сообщает 23 сентября ТАСС.



Глава кабмина уточнил, что этот вопрос обсуждался на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Также шла речь об увеличении поступлений от отраслей, которые являются эмитентами парниковых газов — ключевыми фигурами на рынке инвестиций.



«Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться», — заявил премьер.

