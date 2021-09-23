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В ТРК «Меркурий» открылся первый фуд-холл от группы Ginza

Ресторанная группа Ginza запустила в Петербурге первый фуд-холл. Гастрономическое пространство площадью 3 000 кв. м открылось 23 сентября в ТРК «Меркурий».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В Фуд-парке «Меркурий» работают десятки ресторанных концепций, рынок фермерских продуктов и детский центр отдыха, развития и развлечений. На сцене будут регулярно проходить спектакли и концерты.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Также Ginza планирует запуск фуд-холлов в «Невском центре» и Гостином дворе.

Ранее Ginza Project планировала создать гастрономическое пространство в оранжереях Таврического сада. Но после публикации конкурсной документации отказалась от борьбы за объект из-за смещения фокуса проекта «в сторону большей социально-культурной направленности».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Перекресток" там тоже все?
262224921
Чем бы дитя ни тешелось - лишь бы не вешалось.
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