В Фуд-парке «Меркурий» работают десятки ресторанных концепций, рынок фермерских продуктов и детский центр отдыха, развития и развлечений. На сцене будут регулярно проходить спектакли и концерты.
Также Ginza планирует запуск фуд-холлов в «Невском центре» и Гостином дворе.
Ранее Ginza Project планировала создать гастрономическое пространство в оранжереях Таврического сада. Но после публикации конкурсной документации отказалась от борьбы за объект из-за смещения фокуса проекта «в сторону большей социально-культурной направленности».