Центризбирком попросит СК и Генпрокуратуру проверить вице-губернатора Бельского на конфликт интересов

Центральная избирательная комиссия обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия вице-губернатора Петербурга Александра Бельского. Об этом заявила глава ЦИКа Элла Памфилова на заседании 23 сентября.



«Мы направим отдельное представление в СК и Генпрокуратуру на действия вице-губернатора Бельского. Мы наблюдали конфликт интересов, когда он, как куратор внутренней политики, и занимался организацией выборов, и сам избирался в депутаты. Теперь он уже сам депутат. Иногда Наталья Чечина разводила руки и ничего не могла с ним поделать», — отметила Памфилова.

