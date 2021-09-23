FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.88р85.49р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны

Девять вопросов перед родительским собранием

У кого тут родители еще не сдали деньги в фонд школы?
У кого тут родители еще не сдали деньги в фонд школы?Фото: Вадим Рейман / 72.RU
ПоделитьсяПоделиться

Учебный год только начался, а многие родители уже столкнулись со школьной классикой — нужно сдать денег и на это, и на то. Как правило, все этим недовольны, но смиренно платят: нужно ведь, чтобы ребенок учился, так что куда деваться — приходится. Однако если заглянуть в законы, то окажется, что большинства школьных поборов быть просто не должно. Пройдите тест и проверьте, не переплачиваете ли вы на родительских собраниях.

На родительском собрании сказали, что создан фонд школы и туда нужно обязательно вносить деньги каждый месяц. Так можно было?

Хотели отправить ребенка на продленку, а она платная. Разве это допустимо?

Опять собирают деньги на ремонт. Обязательно нужно сдавать?

Ребенку до четвертого класса давали горячее питание бесплатно, а в пятом отказали. Так и должно быть?

В школе сказали, что учебники по некоторым предметам придется покупать самостоятельно. Это законно?

В школе вода для питья только кипяченая, а родители требуют бесплатно поставить кулеры. Имеют полное право?

Должны ли родители оплачивать охрану школы?

Родительский комитет решил, что дети должны сходить в музей, и собирает деньги на поездку. Сдавать обязательно?

Вы сказали в школе, что не будете ни за что дополнительно платить, а вам пригрозили, что отчислят ребенка. Кому пожалуетесь?

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны

Вы всегда возвращаетесь с родительских собраний с пустым кошельком, верно?

Поделитесь результатом

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны

Неплохо, кое-что у вас в кошельке после родительского собрания остается.

Поделитесь результатом

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны

Если в школе и были поборы, то только до того, как туда пришел учиться ваш ребенок.

Поделитесь результатом

У кого тут родители еще не сдали деньги в фонд школы?
У кого тут родители еще не сдали деньги в фонд школы?Фото: Вадим Рейман / 72.RU

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

BaGira
На всё, что указано в тесте никто денег обычно и не просит. По поводу музея и «Родком решил» - бред тоже написан. Родком, во-первых, и избирается в классе, чтобы что-то организовывать для всех детей и решать что именно. Ну не хочешь ты своё чадо в музей со всеми отправлять - не отправляй! Пусть дома сидит, пока другие в каком-нибудь Эрмитаже рассказ про часы «Павлин» слушают, в чём вопрос? И деньги когда собирают, не говорят - «не сдадите, будете отчислены». Про учебники. Часто разговор идет либо про рабочие тетради по программе, либо, если дети «тянут» учитель от себя может предложить закупить учебники, которые по более сильной программе, если дети «тянут», но это сугубо на решение родителей. И про рабочие тетради нам говорили - если решите занимпться по ним , закупайте, а нет - будет как и раньше «в клеточку» писать. Школы да, не всегда оборудованы хорошо, поэтому и деньги собирают родители, у нас это добровольно было всегда. Есть выбор - ждать, когда школа закупит, если закупит, или самим докупить. Мы не ждали, закупали, хорошо это или плохо - наверное нужно, чтобы в школе было ВСЁ, но если этого сейчас нет и не предвидится, ну куплю я ребёнку рабочую тетрадь и туалетную бумагу…. Он же этим и будет пользоваться.
197655194
Сейчас будет перепись жлобов в комментах
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний