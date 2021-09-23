Учебный год только начался, а многие родители уже столкнулись со школьной классикой — нужно сдать денег и на это, и на то. Как правило, все этим недовольны, но смиренно платят: нужно ведь, чтобы ребенок учился, так что куда деваться — приходится. Однако если заглянуть в законы, то окажется, что большинства школьных поборов быть просто не должно. Пройдите тест и проверьте, не переплачиваете ли вы на родительских собраниях.
На родительском собрании сказали, что создан фонд школы и туда нужно обязательно вносить деньги каждый месяц. Так можно было?
Хотели отправить ребенка на продленку, а она платная. Разве это допустимо?
Опять собирают деньги на ремонт. Обязательно нужно сдавать?
Ребенку до четвертого класса давали горячее питание бесплатно, а в пятом отказали. Так и должно быть?
В школе сказали, что учебники по некоторым предметам придется покупать самостоятельно. Это законно?
В школе вода для питья только кипяченая, а родители требуют бесплатно поставить кулеры. Имеют полное право?
Должны ли родители оплачивать охрану школы?
Родительский комитет решил, что дети должны сходить в музей, и собирает деньги на поездку. Сдавать обязательно?
Вы сказали в школе, что не будете ни за что дополнительно платить, а вам пригрозили, что отчислят ребенка. Кому пожалуетесь?
Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны
Вы всегда возвращаетесь с родительских собраний с пустым кошельком, верно?
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Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны
Неплохо, кое-что у вас в кошельке после родительского собрания остается.
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Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны
Если в школе и были поборы, то только до того, как туда пришел учиться ваш ребенок.