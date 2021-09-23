Кто еще не сдал на шторы? Какие школьные поборы на самом деле законны

На всё, что указано в тесте никто денег обычно и не просит. По поводу музея и «Родком решил» - бред тоже написан. Родком, во-первых, и избирается в классе, чтобы что-то организовывать для всех детей и решать что именно. Ну не хочешь ты своё чадо в музей со всеми отправлять - не отправляй! Пусть дома сидит, пока другие в каком-нибудь Эрмитаже рассказ про часы «Павлин» слушают, в чём вопрос? И деньги когда собирают, не говорят - «не сдадите, будете отчислены». Про учебники. Часто разговор идет либо про рабочие тетради по программе, либо, если дети «тянут» учитель от себя может предложить закупить учебники, которые по более сильной программе, если дети «тянут», но это сугубо на решение родителей. И про рабочие тетради нам говорили - если решите занимпться по ним , закупайте, а нет - будет как и раньше «в клеточку» писать. Школы да, не всегда оборудованы хорошо, поэтому и деньги собирают родители, у нас это добровольно было всегда. Есть выбор - ждать, когда школа закупит, если закупит, или самим докупить. Мы не ждали, закупали, хорошо это или плохо - наверное нужно, чтобы в школе было ВСЁ, но если этого сейчас нет и не предвидится, ну куплю я ребёнку рабочую тетрадь и туалетную бумагу…. Он же этим и будет пользоваться.