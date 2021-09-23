Петербуржцы в возрасте 60+ ищут вакцину от гриппа и не находят. В комздраве объяснили, какая прививка им нужна

До сих пор все ориентировались на инструкцию к препарату производителя «Ультрикс Квадри», которой обеспечивается Петербург с начала антигриппозной кампании. А в ней сказано, что новая четырехвалентная вакцина, защищающая от четырех штаммов вируса, предназначена для вакцинации взрослых и детей — от 6 месяцев до 60 лет.
Петербуржцы старшего поколения расстраиваются: и захочешь выполнить рекомендации врачей — привиться от гриппа, а нечем.
«Фонтанка» спросила у комитета по здравоохранению, какой вакциной могут воспользоваться петербуржцы старше 60 лет в этом эпидсезоне. И получила ответ: «Минздрав уже выдал разрешение на использование вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» для людей в возрасте от 60 лет». То есть отказывать петербуржцам этого возраста ни в мобильных пунктах вакцинации, ни в поликлиниках не должны, но там об этом не знают? Кроме того, в комитете по здравоохранению сообщили, что в Петербург поступила партия другой вакцины — «Совигрипп», ее закупал Минздрав и в предыдущие годы для массовой вакцинации. Она тоже уже поступила в поликлиники.
Вакцинация в Петербурге стартовала 30 августа. Накануне город получил партию вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 623 190 доз. В инструкции к этим вакцинам еще было указано, что применение разрешено для детей в возрасте от 6 месяцев и взрослых старше 60 лет. Взрослые в возрасте 60+ последними участвовали в клинических испытаниях вакцины. После того, как они завершились, Минздрав 10 сентября разрешил иммунизацию «Ультрикс Квадри» и им.