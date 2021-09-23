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Петербуржцы в возрасте 60+ ищут вакцину от гриппа и не находят. В комздраве объяснили, какая прививка им нужна

Петербуржцам старшего поколения — от 60 и старше — отказывают в вакцинации от гриппа в мобильных прививочных пунктах. «Фонтанка» выяснила, почему это происходит.

До сих пор все ориентировались на инструкцию к препарату производителя «Ультрикс Квадри», которой обеспечивается Петербург с начала антигриппозной кампании. А в ней сказано, что новая четырехвалентная вакцина, защищающая от четырех штаммов вируса, предназначена для вакцинации взрослых и детей — от 6 месяцев до 60 лет.

Петербуржцы старшего поколения расстраиваются: и захочешь выполнить рекомендации врачей — привиться от гриппа, а нечем.

«Фонтанка» спросила у комитета по здравоохранению, какой вакциной могут воспользоваться петербуржцы старше 60 лет в этом эпидсезоне. И получила ответ: «Минздрав уже выдал разрешение на использование вакцины от гриппа «Ультрикс Квадри» для людей в возрасте от 60 лет». То есть отказывать петербуржцам этого возраста ни в мобильных пунктах вакцинации, ни в поликлиниках не должны, но там об этом не знают? Кроме того, в комитете по здравоохранению сообщили, что в Петербург поступила партия другой вакцины — «Совигрипп», ее закупал Минздрав и в предыдущие годы для массовой вакцинации. Она тоже уже поступила в поликлиники.

Вакцинация в Петербурге стартовала 30 августа. Накануне город получил партию вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 623 190 доз. В инструкции к этим вакцинам еще было указано, что применение разрешено для детей в возрасте от 6 месяцев и взрослых старше 60 лет. Взрослые в возрасте 60+ последними участвовали в клинических испытаниях вакцины. После того, как они завершились, Минздрав 10 сентября разрешил иммунизацию «Ультрикс Квадри» и им.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Ультрикс-хуяктрис - до 60+ дожили, а ума не нажили.
Павел Михайлов
Кто оплатил эту заказную статью? И почему нед обязательной подписи " на правах рекламы"(с) ?
zelf
Да нет уже ничего, кроме ковидобесия и ковидобесов.
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