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Находившийся в розыске россиянин попался, когда проходил мимо избирательного участка. Полицейский увидел его в окно

Дежуривший на выборах полицейский задержал человека, который находился в розыске

В Новосибирске хорошая память, зрение и физподготовка помогли полицейскому задержать подозреваемого. Роковым для злоумышленника стал единый день голосования. Об этом 23 сентября сообщает «МВД Медиа».

19 сентября старший сержант полиции Сергей Кононенко охранял общественный порядок на избирательном участке. Страж порядка посмотрел в окно и заметил подозрительного человека. Он пригляделся и опознал в прохожем злоумышленника, объявленного в федеральный розыск по подозрению в совершении имущественного преступления.

Полицейский выбежал на улицу, догнал мужчину и задержал его. На место прибыла следственно-оперативная группа и доставила его в отдел. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Отличившегося правоохранителя хотят поощрить.

Автор: МВД Медиа

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Комментарии (10)

266270775
Судья Дредд будущий, точно.
Tanja36
какой молодец. неравнодушный
shushu
Это из Альтова:
"... Так они маневрировали часа четыре. Стало смеркаться.
И тут до Кубыкина дошло: тетку в детстве хорошо переехали, а он похож на водителя, который тогда ее недодавил!
Чтобы она перестала бояться, водитель натянул на лицо черные колготочки, которые вез жене.
Вглядевшись, Рыбец опознала в Кубыкине особо опасного преступника, фото которого было в газете. Она решила его обезвредить и с криком «ура» метнула в машину бидон молока.
Кубыкин резко вывернул в сторону и врезался в фонарный столб, который, падая, придавил некого Сидорчука, которого действительно пять лет разыскивала милиция!

Вот так, благодаря решительным действиям наших граждан, был задержан особо опасный преступник."
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