В Новосибирске хорошая память, зрение и физподготовка помогли полицейскому задержать подозреваемого. Роковым для злоумышленника стал единый день голосования. Об этом 23 сентября сообщает «МВД Медиа».



19 сентября старший сержант полиции Сергей Кононенко охранял общественный порядок на избирательном участке. Страж порядка посмотрел в окно и заметил подозрительного человека. Он пригляделся и опознал в прохожем злоумышленника, объявленного в федеральный розыск по подозрению в совершении имущественного преступления.

