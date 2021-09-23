Помогите школьнице стать чуточку самостоятельней

Историю Юли «Фонтанка» уже рассказывала. Девочка появилась на свет с врождённым недоразвитием руки. Более того, в первые дни жизни у неё был повреждён спинной мозг и поставлен диагноз — ДЦП. В связи с необходимостью в постоянной реабилитации семья приняла решение переехать из родного Архангельска в Санкт-Петербург.

Мама Юли делает всё возможное для дочери, хотя это даётся тяжело: отец ушёл из семьи, сама женщина работает учителем в школе. Несмотря на невысокую зарплату, несколько лет назад ей удалось собрать средства на китайский биопротез. Благодаря ему Юля научилась ходить в ходунках или придерживаясь, без посторонней помощи.



Но сейчас протез уже мал. Купить новый не позволяет финансовое положение. А ходить самостоятельно в ходунках, без поддержки обеих рук, у Юли не получается.



По ИПР (индивидуальная программа реабилитации) от государства девочке полагается только косметический протез. Но он не выполняет никаких практических функций. А для Юлии жизненно важен высокофункциональный биопротез, который станет заменой отсутствующей руки, поддержкой для ходьбы в ходунках.



За помощью в сборе средств мама Юли обратилась в петербургский благотворительный фонд «Альта», который оказывает поддержку тем, кто нуждается в высокотехнологичной помощи. Фонд открыл сбор для Юлии. Но за несколько месяцев из необходимой суммы удалось собрать лишь чуть больше 100 тысяч рублей.

