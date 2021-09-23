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Помогите школьнице стать чуточку самостоятельней

У Юлии врождённое недоразвитие руки и повреждён спинной мозг. Несколько лет назад маме девочки удалось купить биопротез руки, с помощью которого Юля могла держаться и ходить на ходунках. Сейчас он стал ей мал. От государства девочке положен только косметический протез, не выполняющий никаких функций. Новый биопротез стоит огромных денег, но он поможет школьнице стать самостоятельней.

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Петербургский благотворительный фонд «Альта» просит помочь собрать средства на высокофункциональный биопротез.

Юлия Андреева, 14 лет.

Врождённое недоразвитие верхней конечности.

Требуется высокофункциональный биопротез.

Стоимость — 970 000 руб., собрано 128 386 руб. Не хватает 841 614 руб.

Историю Юли «Фонтанка» уже рассказывала. Девочка появилась на свет с врождённым недоразвитием руки. Более того, в первые дни жизни у неё был повреждён спинной мозг и поставлен диагноз — ДЦП. В связи с необходимостью в постоянной реабилитации семья приняла решение переехать из родного Архангельска в Санкт-Петербург.

Мама Юли делает всё возможное для дочери, хотя это даётся тяжело: отец ушёл из семьи, сама женщина работает учителем в школе. Несмотря на невысокую зарплату, несколько лет назад ей удалось собрать средства на китайский биопротез. Благодаря ему Юля научилась ходить в ходунках или придерживаясь, без посторонней помощи.

Но сейчас протез уже мал. Купить новый не позволяет финансовое положение. А ходить самостоятельно в ходунках, без поддержки обеих рук, у Юли не получается.

По ИПР (индивидуальная программа реабилитации) от государства девочке полагается только косметический протез. Но он не выполняет никаких практических функций. А для Юлии жизненно важен высокофункциональный биопротез, который станет заменой отсутствующей руки, поддержкой для ходьбы в ходунках.

За помощью в сборе средств мама Юли обратилась в петербургский благотворительный фонд «Альта», который оказывает поддержку тем, кто нуждается в высокотехнологичной помощи. Фонд открыл сбор для Юлии. Но за несколько месяцев из необходимой суммы удалось собрать лишь чуть больше 100 тысяч рублей.

«Сбор идёт крайне тяжело, а время, между тем, уходит», — говорят в фонде.

Юля активно интересуется жизнью, прекрасно учится на домашнем обучении (ходить без поддержки она не может), изучает корейский и английский языки, занимается плаванием. И очень надеется, что в скором времени станет более самостоятельной — сейчас многие элементарные вещи она не может делать без помощи мамы.

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Комментарии (1)

tsodd
Бионические протезы начинаются от 400тыр., почему ей нужен именно за лям, почему не компенсируют из ФСС или по госконтракту?
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