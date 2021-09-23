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В Петербурге пьяный мигрант залез в чужую машину и устроил там кутеж. Он заснул с сигаретой в руке и сжег авто

Мигрант заплатит более 300 тыс. рублей за то, что сжег чужую машину в Петербурге

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении иностранца, которого признали виновным в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Об этом 23 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В начале января текущего года пьяный мужчина гулял у дома 12 на улице Кустодиева в Петербурге. Заметив припаркованный автомобиль Lada Largus, он взял бутылку и разбил переднее пассажирское стекло машины. Забравшись в салон с алкоголем, он зажег сигарету и заснул. Транспортное средство воспламенилось. Виновник скрылся с места преступления.

Суд установил, что интурист трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, по месту регистрации в соседнем государстве мужчина характеризуется положительно.

В итоге мигранта оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако с учетом содержания под стражей от этого наказания его освободили.

Суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшего 329 600 рублей (стоимость автомобиля). Из-под стражи иностранца освободили в зале суда.

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Комментарии (10)

firma
Замечательно, просто замечательно. Узбек — опора и поддержка единой россии.
AlBerkut
И? А бабло отдал? В смысле ущерб возмещён?
Или проблемы нег.., ой, то есть россиянина, шерифа, то есть суд, не... Ээээ... Интересуют...
Отпустили, исполняк терпила сам получит, потом, и а дальше куда, к приставам, взыщите мне ущерб с гражданина, ну, допустим, Верхней Вольты, у которого ни счетов, ни имущества, ни дохода в РФ не имеется...
ThunderPiter
//по месту регистрации в соседнем государстве мужчина характеризуется положительно//
Из характеристики: кушельбе шэрмэне бюшельме насяйчике.
И перевод: Вооот такой классный парень, просим понять и простить))
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