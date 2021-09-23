В Петербурге пьяный мигрант залез в чужую машину и устроил там кутеж. Он заснул с сигаретой в руке и сжег авто

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении иностранца, которого признали виновным в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Об этом 23 сентября сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
В начале января текущего года пьяный мужчина гулял у дома 12 на улице Кустодиева в Петербурге. Заметив припаркованный автомобиль Lada Largus, он взял бутылку и разбил переднее пассажирское стекло машины. Забравшись в салон с алкоголем, он зажег сигарету и заснул. Транспортное средство воспламенилось. Виновник скрылся с места преступления.
Суд установил, что интурист трудоустроен и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, по месту регистрации в соседнем государстве мужчина характеризуется положительно.
В итоге мигранта оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако с учетом содержания под стражей от этого наказания его освободили.
Суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшего 329 600 рублей (стоимость автомобиля). Из-под стражи иностранца освободили в зале суда.