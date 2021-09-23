В резервном фонде Петербурга осталось 4 млрд рублей. Средства пойдут на дополнительные выплаты медикам

Медицинские работники Петербурга до конца года получат выплату из резервного фонда. Об этом сообщил на заседании городского правительства глава комитета финансов Алексей Корабельников 23 сентября.



По его словам, из более 20 млрд рублей резервного фонда в 2021 году было потрачено порядка 16 млрд рублей. Средства были направлены на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, выплаты медицинским работникам и выплаты педагогам.

До конца года медикам выделят дополнительные средства, сказал он. «Объем средств, который есть в резервном фонде, позволит дефицит этих средств покрыть, соответствующее решение будет представлено на рассмотрение правительства», — сказал Алексей Корабельников.