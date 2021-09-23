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В Свердловской области раскрыли убийство женщины и её сыновей-близнецов. Злодейство пытались скрыть огнем

В Кировограде задержали мужчину по делу об убийстве женщины и её двух четырехлетних сыновей

СК за сутки раскрыл убийство женщины и двух её четырехлетних детей, тела которых нашли после пожара со следами насильственной смерти в Кировограде.

Как сообщает ведомство 23 сентября, накануне в полицию Кировограда поступило сообщение о том, что после тушения квартиры в доме по Центральному бульвару обнаружены тела женщины и двух детей четырех лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

Как пишет Е1, накануне соседи слышали ссору в квартире, предположительно между женщиной и её новым мужчиной.

Следственные органы уточняют, что тела 36-летней женщины и её детей нашли в разных местах квартиры, а очаг возгорания, по имеющимся данным, находился в одной из комнат возле дивана.

По предварительной информации, женщина могла быть задушена, а на телах мальчиков нашли ножевые ранения.

Сотрудники СК задержали подозреваемого в убийстве — 35-летнего местного неоднократно судимого жителя, с которым встречалась женщина после того, как разошлась с отцом своих детей.

«Подозреваемый допрошен, он дал признательные показания. Проведён обыск в жилище фигуранта, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела», — сообщает СК.

В ближайшее время ведомство планирует предъявить задержанному обвинение, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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