В Свердловской области раскрыли убийство женщины и её сыновей-близнецов. Злодейство пытались скрыть огнем

СК за сутки раскрыл убийство женщины и двух её четырехлетних детей, тела которых нашли после пожара со следами насильственной смерти в Кировограде.



Как сообщает ведомство 23 сентября, накануне в полицию Кировограда поступило сообщение о том, что после тушения квартиры в доме по Центральному бульвару обнаружены тела женщины и двух детей четырех лет с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».



Как пишет Е1, накануне соседи слышали ссору в квартире, предположительно между женщиной и её новым мужчиной.

