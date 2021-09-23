Ученый ИТМО расскажет, сможет ли искусственный интеллект завязать роман с человеком

Человек-то уже готов. Во всяком случае, 45% опрошенных сообщили, что не против строить отношения с нейросетью. Об этом поговорим 28 сентября на лекции «Снятся ли андроидам эротические сны?» в лектории «Новой Голландии». Бесплатно, по регистрации, 18+

Робот должен сохранять всю информацию о своих действиях в «черном ящике». Роботы, которые взаимодействуют с людьми, должны иметь «красную кнопку» для аварийного отключения. Человек не должен умалять человеческое достоинство своим обращением с роботами. Это все из проекта конвенции о робототехнике и искусственном интеллекте, которая начала разрабатываться в России несколько лет назад.

Некоторые люди уже определяют себя как дигисексуалы — те, кому для секса не нужно другого человека, технологии обеспечат все, что нужно. Производители секс-кукол полагают, что к 2050 году их продукция будет вроде той, что мы видим в сериале «Мир Дикого Запада», крайне реалистичной. А если мы влюбляемся в ум, интеллект — почему не допустить, что можно влюбиться и в искусственный интеллект? Правда, непосредственно сам искусственный интеллект мы особо не спрашиваем, готов ли он ответить взаимностью. Сможет ли он нас полюбить?



Об этом будет рассуждать Андрей Фильченков, руководитель лаборатории «Машинное обучение», доцент факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО. Встречаемся 28 сентября в павильоне острова «Новая Голландия».



Начало в 19:30.



Александра Шеромова

