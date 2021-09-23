Гражданина Китая незнакомец отправил в нокаут на севере Петербурга

Иностранец стал жертвой нападения незнакомца в Выборгском районе Петербурга неподалеку от парка Лесотехнической академии.



Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, около часа ночи в полицию поступила телефонограмма из городской больницы № 3 о пациенте-иностранце. По предварительной информации, скорая привезли 26-летнего гражданина Китая от дома 6 по Политехнической улице с переломом челюсти и травмой ягодицы.



Молодой человек заявил, что около семи часов накануне на него напал неизвестный, который ударил его кулаком в лицо так сильно, что он упал и ударился головой о землю.

