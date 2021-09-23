Яркий разгром банкомата зафиксировала камера видеонаблюдения. Инцидент произошёл на Таймыре в Дудинке, сообщает 23 сентября РИА Новости.
Видео публикует ГУ МВД по Красноярскому краю. Полиция уже нашла подозреваемого. «Стражи порядка выяснили, что мужчина со своей супругой хотели внести денежные средства на счёт своей банковской карты, однако из-за технической ошибки это сделать не удалось, денежные средства остались в банкомате и на счёт не поступили. Тогда, отчаявшись, мужчина пришёл домой, взял у своей супруги кухонную сковороду и направился к банкомату, после чего разбил имущество банка и скрылся с места преступления», — рассказывают в пресс-службе местного главка.
Видео ГУ МВД по Красноярскому краю
Управляющая банка подала заявление в полицию, ущерб в организации оценили в 124 с лишним тысячи рублей.
Правоохранители начали проверку. Под их подозрение попал 39-летний местный житель, который накануне пользовался банкоматом. Судимостей он не имеет.