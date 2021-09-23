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Это Россия, детка. Мужчина обиделся на банкомат, взял у жены сковороду и разбил его

Житель Красноярского края разнёс банкомат сковородой

Фото: Кадр из видео ГУ МВД по Красноярскому краю
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Яркий разгром банкомата зафиксировала камера видеонаблюдения. Инцидент произошёл на Таймыре в Дудинке, сообщает 23 сентября РИА Новости.

Видео публикует ГУ МВД по Красноярскому краю. Полиция уже нашла подозреваемого. «Стражи порядка выяснили, что мужчина со своей супругой хотели внести денежные средства на счёт своей банковской карты, однако из-за технической ошибки это сделать не удалось, денежные средства остались в банкомате и на счёт не поступили. Тогда, отчаявшись, мужчина пришёл домой, взял у своей супруги кухонную сковороду и направился к банкомату, после чего разбил имущество банка и скрылся с места преступления», — рассказывают в пресс-службе местного главка.

Видео ГУ МВД по Красноярскому краю

Управляющая банка подала заявление в полицию, ущерб в организации оценили в 124 с лишним тысячи рублей.

Правоохранители начали проверку. Под их подозрение попал 39-летний местный житель, который накануне пользовался банкоматом. Судимостей он не имеет.

Фото: Кадр из видео ГУ МВД по Красноярскому краю

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Комментарии (5)

SERGEY111
Теперь этот типичный красноярец из Таймыра на разницу между суммой ущерба и внесенными им средствами может оформить вклад "Любимый Город" с возможностью неограниченного по количеству дополнительного взноса средств на счет вклада через этот же банкомат .
261844081
Сбербанк не хочет провести проверку, почему сотрудник не оказал помощь клиенту? И телефон для таких случаев не виден там
07A
Суровые таймырские мужики, в рюмочной ему сразу наливают стакан, ничего не спрашивая!
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